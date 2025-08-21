FaZe Clan не смогли совладать с Aurora Gaming на Esports World Cup 2025 по CS2

Команда «фейзов» попыталась справиться с турецким коллективом, но попытка оказалась неудачной, итоговый счет встречи составил 1-2.

Aurora фактически отомстила FaZe за свое поражение на IEM Cologne в группе B, отыгравшись в этот раз. Первая карта — Inferno — ушла «фейзам» со счетом 13:6, но следующая за ним Mirage стала для них разгромной — 3:13. Решающим стал нововведенный Overpass, где Aurora не дали противнику возможностей для камбэка, счет составил 7:13.

Esports World Cup 2025 по CS2 — киберспортивный турнир, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Все участники были приглашены на основе официального рейтинга Global Valve Regional Tournament (VRS). Призовой фонд соревнований — 1,25 миллионов долларов.