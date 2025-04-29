Falcons вошли в топ-3 лучших команд по CS2 в рейтинге Valve
Falcons поднялись на третье место в официальном рейтинге Valve, сместив Team Spirit. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале HLTV.
Текущий топ-3 рейтинга:
- Team Vitality;
- MOUZ;
- Falcons (+1).
Рост Falcons связан с выходом в финал IEM Melbourne 2025, где они уступили Vitality со счетом 2:3. Team Spirit, ранее занимавшая третью строчку, опустилась на четвертое место.
Официальный рейтинг Valve обновляется еженедельно и учитывает результаты последних трех месяцев.
Источник: HLTV
