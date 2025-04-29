Falcons вошли в топ-3 лучших команд по CS2 в рейтинге Valve

Falcons поднялись на третье место в официальном рейтинге Valve, сместив Team Spirit. Об этом свидетельствуют обновленные данные на портале HLTV.

Текущий топ-3 рейтинга:

Team Vitality; MOUZ; Falcons (+1).

Рост Falcons связан с выходом в финал IEM Melbourne 2025, где они уступили Vitality со счетом 2:3. Team Spirit, ранее занимавшая третью строчку, опустилась на четвертое место.

Официальный рейтинг Valve обновляется еженедельно и учитывает результаты последних трех месяцев.