Falcons справилась с Team Nemesis в 1-м туре The International 2025

Team Falcons успешно стартовала на The International, переиграв Team Nemesis. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «соколов».

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.