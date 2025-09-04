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Falcons справилась с Team Nemesis в 1-м туре The International 2025

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Malr1ne.
Фото liquipedia

Team Falcons успешно стартовала на The International, переиграв Team Nemesis. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «соколов».

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Первая стадия TI 14 (The Road to The International) проходит в уникальном для Dota 2 формате швейцарской системы. Командам необходимо набрать 4 победы для прохода в следующий этап ивента. The International 2025 проходит в Гамбурге с 4 по 14 сентября. 16 сильнейших команд мира сражаются за призовой фонд, превышающий 2 миллиона долларов.

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