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6 апреля, 18:31

Falcons проиграли Complexity на старте PGL Bucharest

Алина Савинова
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Falcons уступили Complexity в стартовом матче на PGL Bucharest 2025 по CS2 — 0-2.

В состав Falcons входят Niko, Magisk, Degster, Teses, Kyxsan, Zonic (тренер). Ранее появилась информация о том, что к команде может присоединиться российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов.

За коллектив из США выступают Nicx, JT, Cxzi, Grim и Hallzerk.

Следующий матч Falcons проведут в корзине 0-1, Complexity — в корзине 1-0.

PGL Bucharest 2025 проходит в Румынии с 6 по 13 апреля. Призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов, за который поборются 16 команд.

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