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Стала известна дата проведения церемонии ежегодной премии SLAY 2026 — она назначена на 16 декабря

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Анонс премии SLAY 2026.
Фото Telegram

Организаторы ежегодной премии SLAY поделились датой проведения церемонии награждения в 2026 году — она пройдет 16 декабря.

Иные подробности, кроме даты сейчас неизвестны. Традиционно на премии отмечают самых отличившихся и любимых аудиторией стримеров — выбирают Slay King и Slay Queen, а также лучших стримеров по Доте, CS, IRL и другим категорииям.

«Королем» премии в прошлом году стал Глеб «Sasavot» Орлов, а титул «Королевы» достался Наталье «Gensyxa» Бердниковой.

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