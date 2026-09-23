Стала известна дата проведения церемонии ежегодной премии SLAY 2026 — она назначена на 16 декабря

Организаторы ежегодной премии SLAY поделились датой проведения церемонии награждения в 2026 году — она пройдет 16 декабря.

Иные подробности, кроме даты сейчас неизвестны. Традиционно на премии отмечают самых отличившихся и любимых аудиторией стримеров — выбирают Slay King и Slay Queen, а также лучших стримеров по Доте, CS, IRL и другим категорииям.

«Королем» премии в прошлом году стал Глеб «Sasavot» Орлов, а титул «Королевы» достался Наталье «Gensyxa» Бердниковой.