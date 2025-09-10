Эстонский киберспортсмен Робин ropz Коль попал в аварию на Porsche 911

Как сообщается, здоровью и жизни игрока из Vitality ничто не угрожает, машину занесло во время поездки на трассе.

Робин «ropz» Коль попал в серьезное ДТП на недавно приобретенной Porsche 911. Киберспортсмен — любитель автомобилей и собирает понравившиеся. Так, например, у него есть Porsche 911 Turbo S и Audi RS5. После аварии игрок сказал, что с ним все в порядке и он «чувствует себя настолько же хорошо, как когда садился в машину».

Более подробные причины произошедшего не раскрывались как СМИ, так и самим игроком.