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10 сентября 2025, 16:39

Эстонский киберспортсмен Робин ropz Коль попал в аварию на Porsche 911

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Робин ropz Коль из Team Vitality.
Фото HLTV

Как сообщается, здоровью и жизни игрока из Vitality ничто не угрожает, машину занесло во время поездки на трассе.

Робин «ropz» Коль попал в серьезное ДТП на недавно приобретенной Porsche 911. Киберспортсмен — любитель автомобилей и собирает понравившиеся. Так, например, у него есть Porsche 911 Turbo S и Audi RS5. После аварии игрок сказал, что с ним все в порядке и он «чувствует себя настолько же хорошо, как когда садился в машину».

Более подробные причины произошедшего не раскрывались как СМИ, так и самим игроком.

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