Esports World Cup 2026 открывает регистрацию на турниры Last Chance Qualifier

Esports Foundation (EF) объявил официальный список дисциплин и детали турниров Last Chance Qualifier («квалификации последнего шанса», LCQ), на которых будут разыграны последние путёвки на Esports World Cup 2026, который пройдёт в Париже с 6 июля по 23 августа. Это заключительный этап квалификации на EWC 2026: он завершает глобальную серию Road to EWC, охватывающую более 230 турниров и квалификационных мероприятий по всему миру. Ожидается, что в ней примут участие более 350 000 игроков — через киберспортивные экосистемы издателей, региональные лиги и официальные соревновательные сезоны.

Серия Last Chance Qualifier включает восемь открытых турниров по следующим дисциплинам:

Counter-Strike 2

EA FC

Rocket League

TEKKEN 8

Шахматы

Call of Duty: Black Ops 7

FATAL FURY: City of the Wolves

Street Fighter 6

Турниры пройдут в Париже с 5 июля по 10 августа и разыграют последние квалификационные места для 37 индивидуальных участников и шести клубов на Esports World Cup 2026. Среди них — четыре клуба в Counter-Strike 2 и по одному клубу в Rocket League и Call of Duty: Black Ops 7. Участники квалификации по EA FC получат путёвки в стадию Play-In, тогда как победители всех остальных LCQ выйдут напрямую в основную стадию турнира. Расписание LCQ и количество квалификационных мест:

Street Fighter 6 (5 июля) — квалифицируются 4 игрока

Шахматы (9-11 июля) — квалифицируются 14 игроков

EA FC (24-26 июля) — 6 игроков проходят в стадию Play-Ins

TEKKEN 8 (31 июля — 2 августа) — квалифицируются 4 игрока

Rocket League (31 июля — 2 августа) — квалифицируется 1 клуб

FATAL FURY: City of the Wolves (4-6 августа) — квалифицируются 4 игрока

Counter-Strike 2 (7-9 августа) — квалифицируются 4 клуба

Call of Duty: Black Ops 7 (8-10 августа) — квалифицируется 1 клуб

Некоторые из самых ярких моментов в истории EWC произошли именно благодаря отборочным турнирам «последнего шанса». В 2024 году профессиональный игрок в EA FC Жоау Вашконселуш (Jo?o Vasconcellos) прошёл через LCQ, после чего стал чемпионом турнира, вписав своё имя в историю киберспорта.

Его выступление вдохновило организаторов на создание премии Jafonso Award, которая вручается командам или игрокам, сумевшим выиграть чемпионский титул EWC после прохождения квалификации через LCQ. В 2025 году состав Team Falcons по Overwatch повторил это достижение, завоевав не только первую в истории награду Jafonso Award и титул OWCS Midseason Championship, но и одержав победу на турнире, которая впоследствии стала ключевой для завоевания второго подряд титула клубного чемпиона.

В том же году гроссмейстеры Нихал Сарин (Nihal Sarin) и Левон Аронян (Levon Aronian) вышли в плей-офф, пройдя квалификацию на первый в истории основной турнир EWC по шахматам через LCQ. Esports World Cup 2026 пройдёт на площадке Paris Expo Porte de Versailles в Париже с 6 июля по 23 августа. Турнир соберёт более 2 000 игроков и 200 клубов из более чем 100 стран мира. В рамках соревнований состоятся 25 турниров по 24 игровым дисциплинам, а общий призовой фонд превысит рекордную отметку в 75 миллионов долларов США.

Esports World Cup — Кубок мира по киберспорту, основанный в 2024 году в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и проходящий ежегодно. В 2026 году EWC состоится в столице Франции Париже, в очередной раз подтверждая свой статус крупнейшего в мире киберспортивного чемпионата: — $ 75 млн призовой фонд; - 2 000 игроков и 200 клубов из 100 стран, включая Россию; - 25 турниров по 24 игровым дисциплинам. Esports World Cup 2026 состоится с 6 июля по 23 августа 2026 года. В нём примут участие сильнейшие клубы с российскими игроками, включая звёздные составы Team Spirit и Virtus.prо — клубов-партнёров EWC. В 2025 году EWC охватил 750 млн зрителей по всему миру и собрал 350 млн часов просмотров при пиковом одновременном онлайне в 7,98 млн зрителей.

Трансляции велись на 28 платформах через 97 вещательных партнёров и более чем 800 каналов на 35 языках. В прошлом году EWC и сопутствующий фестиваль за семь недель посетили более 3 млн человек. Глобальными амбассадорами Esports World Cup выступили Криштиану Роналду и Магнус Карлсен, музыкальным хейдлайнером — Post Malone.