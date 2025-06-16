Организаторы Esports World Cup анонсировали распределение EWC Club Championship 2025

EWCF опубликовали список распределения призовых в общекомандном зачете Esports World Cup. Общий призовой фонд анонсировали раньше — суммарно он вырос на 7 миллинов долларов и составляет 27 миллионов. На них могут претендовать все клубы, а не только партнеры EWCF. Количество призовых мест также увеличено (на 50 процентов) в сравнении с 2024-м. Деньги с Club Championship идут напрямую клубу и рассчитываются отдельно от основных призовых за турниры по конкретным играм.