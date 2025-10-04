ESL решила прекратить поддерживать женскую лигу по Counter-Strike 2

Компания-турнирный оператор приняла решение в связи с тем, что «экономическая модель оказалась неустойчивой».

ESL прекратит проводить ESL Impact — 8-й сезон станет последним, и пройдет он уже в этом году в ноябре с 28 по 30 в Стокгольме. Организация считает, что выполнила свою основную миссию — увеличение узнаваемости женского киберспорта.

Ранее ESL стали пытаться вводить ограничения для команд, которые долго рассматривают приглашения на турниры и отказываются позже, чем компания посчитает нужным.