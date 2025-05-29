ESL проведет IEM Krakow вместо IEM Katowice в 2026 году

Оператор турниров ESL объявил о том, что место проведения «Мастерса» по Counter-Strike 2 в 2026 году будет перенесено из Катовице в Краков, об этом было официально заявлено в социальных сетях организации.

Согласно сообщению, город и организатор чемпионата заключили соглашение на несколько лет. IEM Krakow пройдет с 27 января по 8 февраля на «Таурон Арене». 24 команды будут бороться за призовой фонд в размере 1,25 миллионов долларов. В 2017 году на этой площадке прошел мейджор под эгидой PGL.

Последний «Мастерс» в Катовице проходил с 29 января по 9 февраля. Чемпионом турнира стала команда Team Vitality, которая в финале обыграла Team Spirit со счетом 3:0.