ESL объявила об изменениях в ESL Pro Tour, DreamLeague и о создании турнира для тир-2

Организатор серии турниров ESL по Dota 2 заявила об обновлении в календаре сезона-2025/26. Теперь весь игровой год будет строиться вокруг ESL One Spring.

Слова представителей ESL про нововведения:

«Теперь календарь будет строиться вокруг ESL One Spring — главного события середины сезона, которое мы расширяем до 16 команд (вместо 12). Каждый сезон EPT будет включать 3 турнира DreamLeague и 1 обновленный ESL One. Формат каждого DreamLeague будет уникальным, чтобы разнообразить календарь и сделать турниры по Dota еще более зрелищными.

В течение сезона мы будем учитывать мнение сообщества и корректировать форматы, сохраняя дух Dota 2, но привнося новизну для нашей преданной аудитории».

Также ESL отметила важность сохранения открытых квалификаций, которые дают шанс большему числу команд попробовать свои силы для отбора на ивенты оператора:

«Новая система даст большему числу команд шанс пробиться наверх: в начале сезона будет больше приглашенных коллективов, а с каждым турниром количество свободных слотов станет сокращаться. По мере развития сезона ставки будут расти, и только самые стойкие команды останутся в борьбе за место в рейтинге EPT.

Конечно, «чудесные» проходы останутся возможными, а открытые квалификации сохранятся для каждого турнира. Составы и форма команд меняются в течение года, и мы хотим, чтобы новые звезды могли заявить о себе. Первый DreamLeague когда-то создавался как ответ на запрос сообщества — увидеть матчи сильнейших межрегиональных команд. С этим расширением мы продолжим сводить лучшие коллективы мира ради вашего удовольствия».

Изменения для предстоящих турниров.

DreamLeague Season 27

Увеличение числа команд до 24

Швейцарская система на старте

Плей-офф с нижней сеткой

Все матчи (кроме гранд-финала) в формате best-of-3

DreamLeague Season 28

Возвращение к привычному формату с 16 командами

Продолжительность ивента составит две недели

ESL One Europe

Увеличение числа команд до 16

Обновленный формат: 2 группы по 8 команд (каждый играет с каждым)

Плей-офф с нижней сеткой

DreamLeague Season 29

Одна группа

12 команд примут участие

Каждый играет с каждым

Плей-офф на 8 команд

Никаких best-of-1-матчей

И наконец, долгожданное возвращение minor-турниров для тир-2-сцены, которые будут проходить в течение всего года:

«В последние годы Tier 2-сцена Dota 2 была оторвана от Tier 1 и у новых команд оставалось мало шансов повторить путь нынешних топ-коллективов. Чтобы исправить это, DreamLeague Division 2 станет частью ESL Pro Tour и у команд появится возможность пройти прямо на турниры с миллионными призовыми. Мы не заменяем текущую систему квалификаций, а добавляем новые пути для команд, чтобы доказать свою силу и пробиться наверх».

Призовой фонд каждого соревнования будет составлять 200 тысяч долларов.

Филатов Руслан