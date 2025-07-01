ESL изменила систему турнира по Counter-Strike 2, следуя за компанией PGL

Теперь на своих соревнованиях она также будет использовать матчи за третье место плей-офф.

Изменения будут касаться уже ESL Pro League Season 22, который должен будет проходить в ноябре 2025 года. Такое решение приводит к пересмотру распределения призового фонда турниров, делая 3-е место более престижным и прибыльным.

Нововведения связаны с повышением конкуренции за командные очки в рейтинге Valve, которые с этого года определяют приглашения на Major. Изменения затронут также и предстоящие IEM Chengdu 2025 в Китае и IEM Katowice 2026, который теперь проводится в Кракове.