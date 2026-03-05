ESforce и BetBoom анонсируют подробности BetBoom Битвы Чемпионов: Сплит #3

Киберспортивный холдинг ESforce совместно с букмекерской компанией BetBoom и Федерацией компьютерного спорта России анонсируют подробности первого турнира серии BetBoom Битва Чемпионов по дисциплине «Мир танков» в 2026 году. BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #3 пройдет с 12 марта по 14 июня. В рамках турнира будет разыгран крупный призовой фонд — 24 283 000 рублей. Эксклюзивным беттинг-партнером события выступает букмекерская компания BetBoom.

Турнир стартует с двухдневного этапа открытых квалификаций, которые пройдут 12 и 13 марта. По итогам данного этапа только 4 коллектива присоединятся к командам третьего дивизиона и продолжат борьбу в групповой стадии (по 2 команды с каждой квалификации). Принять участие в открытых квалификациях может любая команда, прошедшая регистрацию.

Далее в течение 2-х месяцев пройдет групповой этап, где в каждом дивизионе между 8 командами состоятся матчи в формате BO7 по системе Round Robin в 2 круга.

По итогам групповой стадии и закрытых квалификаций, в которых примут участие команды всех трех дивизионов, определятся четыре сильнейших коллектива. Они встретятся в Финале турнира, где разыграют титул чемпиона «BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #3».

Сразу после завершения Финала, с 11 по 14 июня состоится Турнир продвижения, в рамках которого команды смогут побороться за право выступать в более высоком дивизионе.