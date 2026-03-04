ESforce и BetBoom анонсировали турнирный календарь серии BetBoom Битва Чемпионов на 2026 год

Киберспортивный холдинг ESforce, букмекерская компания BetBoom и Федерация компьютерного спорта России анонсируют турнирный календарь серии BetBoom Битва Чемпионов на 2026 год по дисциплине «Мир танков».

Игровой сезон стартует с турнира BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #3, который продлится с 12 марта по 14 июня. В рамках Сплита пройдет турнир Продвижения, который даст возможность командам улучшить их позицию в лиге. На турнире будет разыгран крупный призовой фонд — 24 283 000 рублей.

Далее игровой сезон продолжится турниром BetBoom Битва Чемпионов: Сплит #4. Он пройдет с июня по сентябрь и будет иметь такую же структуру и призовой фонд, как и Сплит 3.

Игровой год завершится ключевым событием киберспортивного сезона — турниром BetBoom Кубок Чемпионов, который пройдет с сентября по ноябрь.

Эксклюзивным беттинг-партнером события выступит букмекерская компания BetBoom.