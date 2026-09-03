Epic Esports Events анонсирует WINLINE ЭПИК Standoff 2 Сезон­­­­­­ 7

Турнирный оператор Epic Esports Events совместно с компанией WINLINE объявляет о старте турнира WINLINE ЭПИК Standoff 2 Сезон 7. Соревнования пройдут с 11 по 28 сентября, а призовой фонд составит 2 000 000 рублей.

Матчи стартуют с двухдневного этапа открытых квалификаций, которые состоятся 11 и 12 сентября. Зарегистрировать свою команду можно на VK Play.

По итогам квалификаций в групповой этап пройдут четыре команды, которые сразятся с 12 приглашенными коллективами. Матчи пройдут с 14 сентября по «Неполной олимпийской системе» (до двух поражений) в формате Bo3.

В плей-офф турнира по итогам групповой стадии выйдут восемь команд. Матчи начнутся 26 сентября в формате BO3 по «Олимпийской системе» (до одного поражения). Турнир завершится 28 сентября Гранд-финалом в формате Bo5.

Турнир пройдет при поддержке Федерации компьютерного спорта России.