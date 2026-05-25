Epic Esport Events анонсирует начало регистрации на открытые квалификации WINLINE ЭПИК Standoff 2 Мажор 2026 #1

Турнирный оператор Epic Esport Events и компания WINLINE объявляют о старте регистрации на открытые квалификации WINLINE ЭПИК Standoff 2 Мажор 2026 #1 с призовым фондом 6 миллионов рублей. Решающее сражение пройдет 2 августа на VK Play Арене.

WINLINE ЭПИК Standoff 2 Мажор 2026 #1 стартует с двухдневного этапа открытых квалификаций, которые пройдут с 1 по 2 июля.

Закрытая квалификация состоится с 4 по 9 июля в формате BO3 по неполной олимпийской системе до двух поражений. На данном этапе две команды-победителя по итогам открытых квалификаций встретятся в матчах с 6 приглашенными командами, получившими прямой инвайт.

С 10 по 12 июля состоится основной этап, где два сильнейших состава из предыдущего этапа сразятся с шестью приглашенными командами. Матчи пройдут в формате BO3 по неполной олимпийской системе до двух поражений.

Стадия Плей-офф стартует 1 августа в формате BO3 — три коллектива из СНГ и одна бразильская команды сойдутся в битве за выход в Гранд-финал. Победитель игрового полугодия определится 2 августа в матчах формата BO3 на VK Play Арене.

Трансляцию организует студия RuHub с этапа закрытых квалификаций. Турнир пройдёт при поддержке Федерации компьютерного спорта России.