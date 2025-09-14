Elder Titan — имеет 100% винрейт на TI 14. Xtreme пикнули его на первой карте гранд-финала против Falcons
Xtreme Gaming пикнули Elder Titan на первой карте гранд-финала The International 2025 против Team Falcons. На данный момент герой имеет 100% винрейт, 7 побед и ни одного поражения — лучший показатель на TI 14.
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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