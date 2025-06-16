biguzera поделился впечатлениями от прохода в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

Родриго «biguzera» Биттенкур в интервью HLTV поделился своими эмоциями после исторического выхода paiN Gaming в плей-офф мейджора.

«Это невероятное чувство, сейчас в моей голове как будто идет фильм. Я всегда хочу расти и узнавать что-то новое, я просто хочу больше узнать о Counter-Strike и становиться лучше с каждым днем. Поэтому сейчас я испытываю гордость за себя и за всю команду», — заявил бразильский капитан после важнейшей победы над Virtus.pro.