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16 июня 2025, 14:44

biguzera поделился впечатлениями от прохода в плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025

Алексей Буланов
biguzera.
Фото HLTV

Родриго «biguzera» Биттенкур в интервью HLTV поделился своими эмоциями после исторического выхода paiN Gaming в плей-офф мейджора.

«Это невероятное чувство, сейчас в моей голове как будто идет фильм. Я всегда хочу расти и узнавать что-то новое, я просто хочу больше узнать о Counter-Strike и становиться лучше с каждым днем. Поэтому сейчас я испытываю гордость за себя и за всю команду», — заявил бразильский капитан после важнейшей победы над Virtus.pro.

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