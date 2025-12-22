CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

22 декабря, 03:03

Eiritel — о Team Yandex: «Красавчики, их подъем — это тенденция, а не единичный залет»

Eiritel.
Фото YouTube

Кастер Дария Eiritel Морозова высказалась об успехе Team Yandex на DreamLeague Season 27. Она отметила, что произошедшее можно считать появлением еще одной конкурентноспособной тир-1-команды на профессиональной сцене в Dota 2.

«Смогли подтвердить, что их подъем — это тенденция, а не единичный залет. Красавчики, поняли механики патча, адаптировали под них то, что умеют. А Спирит совсем потерялась, особенно у Коллапса были трудности, хотя финал лузеров завозил от души.

Поздравляем нас с появлением еще одной боеспособной команды в этом сезоне!» — высказалась Eiritel после победы Team Yandex в гранд-финале турнира.

Отметим, что 21 декабря Team Yandex стала чемпионом DreamLeague Season 27. В гранд-финале соревнования watson и компания удалось обыграть Team Spirit (3:1).

Эмблема Team Spirit.Team Spirit — о легендарной российской организации
Владислав Корякин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Валиева отбыла дисквалификацию за положительный допинг-тест
Глава ЕНП выступил за отправку солдат на Украину под флагом Европы
Силы ПВО уничтожили 77 БПЛА над регионами России за ночь
Актер Сергей Белоголовцев рассказал о жизни после инсульта
Традиционный институт брака в Европе умирает. И вот почему
«Зенит» может попрощаться с Жерсоном, «Спартак» ждет Ракова вместо Пруцева. Главные трансферные слухи РПЛ
Популярное видео
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Нефтехимик» хочет на равных играть с фаворитами
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Dukalis лестно отозвался о Puppey и его работе в PARIVISION: «Он был для меня идолом»

RAMZES666 — об успехе Team Yandex после ухода Solo: «Понимаете, в ком проблема была?»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости