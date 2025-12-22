Eiritel — о Team Yandex: «Красавчики, их подъем — это тенденция, а не единичный залет»

Кастер Дария Eiritel Морозова высказалась об успехе Team Yandex на DreamLeague Season 27. Она отметила, что произошедшее можно считать появлением еще одной конкурентноспособной тир-1-команды на профессиональной сцене в Dota 2.

«Смогли подтвердить, что их подъем — это тенденция, а не единичный залет. Красавчики, поняли механики патча, адаптировали под них то, что умеют. А Спирит совсем потерялась, особенно у Коллапса были трудности, хотя финал лузеров завозил от души.

Поздравляем нас с появлением еще одной боеспособной команды в этом сезоне!» — высказалась Eiritel после победы Team Yandex в гранд-финале турнира.

Отметим, что 21 декабря Team Yandex стала чемпионом DreamLeague Season 27. В гранд-финале соревнования watson и компания удалось обыграть Team Spirit (3:1).