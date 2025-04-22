Edge проиграла Heroic и вылетела из PGL Wallachia Season 4

В четвертом раунде групповой стадии турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 команда Edge проиграла Heroic со счетом 1:2. После этого поражения команда Пабло Vitaly Ангуло выбыла из чемпионата.

Heroic продолжит участие в турнире и сыграет в пятом раунде группового этапа. 23 апреля коллектив Элвиса Scofield Пеньи встретится с командой, у которой статистика по матчам 2:2.

PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля, и команды борются за призовой фонд в миллион долларов.