Heroic победила серию Bo3 против Edge на PGL Wallachia Season 5

Коллектив Heroic победил оппонентов со счетом 2:1 и продолжил борьбу за выход в плей-офф.

Edge в равной борьбе смогла выиграть первую карту в серии. Следующие две игры закончились победой Heroic. На третьей карте обе команды были близки по уровню игры.

Коллектив Edge заканчивает свое выступление на турнире в результате поражения.

PGL Wallachia Season 5 проходит с 21 по 29 июня 2025 года в Бухаресте, столице Румынии.

Максим Устинов