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27 августа 2025, 22:06

ECSTATIC не смогли обыграть FaZe Clan на BLAST Open London 2025

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды FaZe Clan.
Фото FaZe Clan

Напряженное противостояние закончилось с итоговым счетом 2-1 не в пользу молодого датского коллектива.

Overpass стал первой картой, его выбрали ECSTATIC и смогли справиться с FaZe Clan — 13:10, а после пик противника Dust2 для них оказался провальным, они проиграли его с разгромным счетом 0:13. Финальная Inferno была доведена датчанами до овертаймов, но это не помогло им вырвать победу у «фейзов».

BLAST Open London 2025 — киберспортивный турнир, который пройдет в Лондоне с 5 по 7 сентября 2025 года. С 27 августа до 1 сентября идет закрытая квалификация, которая определит команды, которые пройдут в плей-офф. Призовой фонд соревнований по CS2 составляет 400 тысяч долларов.

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