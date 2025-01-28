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Сегодня, 21:34

Dukalis поделился мнением о подготовке команды к турниру FISSURE PLAYGROUND 1

Камила Абдурахманова
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Профессиональный игрок PARIVISION Андрей Dukalis Куропаткин поделился мнением о подготовке команды к турниру FISSURE PLAYGROUND 1 по Dota 2.

«Мы собрались с ребятами на буткемп 15 января. Играли кланвары, старались понять, как нам нужно интегрировать Satanic в наш геймплей. читаю, что получилось хорошо. Весь коллектив познакомился с ним в эти дни. Я с ним давно уже знаком, а остальные ребята раньше с ним встречались только в матчмейкинге. Но, думаю, это был очень продуктивный буткемп, на котором мы нашли подход друг к другу, и готовы уже выступать на FISSURE PLAYGROUND 1», — приводит слова Куропаткина CyberMeta.

Вечером 8 января был официально подтвержден переход Алана Галлямова (псевдоним — Satanic) в команду PARIVISION. Он заменил Ремко Аретса (псевдоним — Crystallis), с которым команда завершила 2024 год победой на турнире ESL One Bangkok 2024.

PARIVISION завершила групповую стадию турнира FISSURE PLAYGROUND #1 с тремя победами и одним поражением. Первый матч плей-офф команда начала играть против Team Spirit 28 января в 12:00 по московскому времени.

Турнир FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025 проходит с 24 января по 2 февраля в столице Сербии. В нем участвуют 16 команд, которые борются за общий призовой фонд в размере 1 миллиона долларов. Финальная часть турнира, включая игры на сцене с болельщиками, запланирована на 31 января — 2 февраля.

Источник: CyberMeta
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