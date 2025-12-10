Kiritych: «Дота сложнее, чем работа на заводе»

Керри состава BetBoom Team по Dota 2 Илья «Kiritych» Ульянов поделился своим мнением о трудностях, которые есть в работе киберспортсмена. По его словам, его профессия даже тяжелее, чем работа на заводе. Заявление Ильи прозвучало в в ролике на канале клуба на YouTube.

«Я считаю, что быть киберспортсменом тяжелее, чем работать на заводе. Понятное дело, сидеть на заводе за станком по 8-10 часов — это такая моторная, трудная работа, от которой ты именно физически в первую очередь выматываешься. Понятное дело, что спустя месяц-два ты и ментально выматываешься, — бесспорно. Но, условно, в «Доте», чтобы быть лучшим, тебе нужно по 12-14 часов уделять «Доте». И у тебя в голове очень много ментального стресса. Тяжело это переживать, особенно когда есть давление от комьюнити, неудачные какие-то игры, что-то неудачное. Я никак не обесцениваю труд обычных работяг. Я знаю и по родителям, и в целом, что это моторная и всё равно сложная работа, но я считаю, что «Дота» сложнее в плане психологическом, именно ментально»