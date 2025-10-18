Team Liquid сыграет с Yakult Brothers в матче за проход в плей-офф стадию BLAST Slam IV

Team Liquid сразится с Yakult Brothers в матче за проход в плей-офф стадию BLAST Slam IV. BO3-противостояние 19 октября в 18.00 по московскому времени.

BLAST Slam IV — тир-1 турнир по Dota 2, который проходит в смешанном формате. 12 сильнейших коллективов борются за престижный титул и призовой фонд 1 миллион долларов. Предыдущий турнир этой серии покорился Tundra Esports, которая переиграла в финале Team Falcons.