Сегодня, 01:10

Stray Team сыграет с Morphilina Team в решающем матче групповой стадии BetBoom Streamers Battle 11

Алексей Буланов
Фото Соцсети Stray228

Stray Team сразится с Morphilina Team в своем последнем матче на групповой стадии BetBoom Streamers Battle 11. BO3-противостояние начнется 2 октября в 17.00 по московскому времени.

BetBoom Streamers Battle 11 — онлайн-турнир по Dota 2 с командами состоящими из медйиных личностей и профессиональных игроков. 10 коллективов сражаются за призовой фонд в 4.3 миллиона рублкй с 25 сентября по 5 октября.

