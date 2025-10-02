Morphilina Team сыграет с Cooman Team в последнем матче группового этапа BetBoom Streamers Battle 11

Morphilina Team сыграет с Cooman Team в своем последнем матче на групповой стадии BetBoom Streamers Battle 11. BO3-противостояние начнется 2 октября в 19.00 по московскому времени.

BetBoom Streamers Battle 11 — онлайн-турнир по Dota 2 с командами состоящими из медйиных личностей и профессиональных игроков. 10 коллективов сражаются за призовой фонд в 4.3 миллиона рублкй с 25 сентября по 5 октября.