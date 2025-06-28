Уменьшится ли пинг в Dota 2 и CS2? Крупные компании перенесли свои сервера в Варшаву

28 июня стало известно, что крупные компании, такие как Steam, Google и Microsoft, перенесли свои сервера в Варшаву для ускорения соединения со странами Восточной Европы. До этого ближайшие сервера находились во Франкфурте.

По предварительным прогнозам, в последствии переноса серверов пинг может уменьшиться на 15 мс, если раньше задержка составляла 50 мс с Франкфурта, то с Варшавы она снизится до 35 мс. Для игроков в киберспортивные дисциплины наподобие Dota 2 и CS2 это покажет существенную разницу во время игровых сессий, где нужна скорость реакций и более стабильное подключение соединения.

Филатов Руслан