Tundra Esports в плей-офф Riyadh Masters 2025

Tundra Esports обыграла азиатский коллектив Talon Esports на Riyadh Masters 2025 по Dota 2 со счётом 2:0.

По завершению встречи команда Неты «33» Шапиры получила слот в плей-офф турнира, где сыграет против BetBoom Team 17 июля в 12.00 по МСК.

Talon Esports покидают турнир, заняв 9-12 место и заработав 75 тысяч долларов.

Напомним, турнир проходит в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Призовой фонд составляет 3 миллиона долларов, а событие проходит с 08.07.2025 по 19.07.2025.

Филатов Руслан