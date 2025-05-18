Donk: «С Spirit на PGL Astana произошел беспредел. Организация выскажетcя»

Данил donk Крышковец заявил об инциденте с Team Spirit на турнире PGL Astana по CS2. В подробности киберспортсмен вдаваться не стал. Обо всем расскажет организация или другие игроки команды.

«Проведение турнира очень хорошее, все максимально гостеприимно. Ни к чему не придраться. Но есть кое-какие вещи, которые произошли именно с нами, о которых лучше не говорить. Это подбило вайб турнира, там беспредел произошел. Думаю, об этом выскажется организация или кто-то из ребят», — рассказал donk.

PGL Astana проходит в Казахстане с 10 по 18 мая. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион 250 тысяч долларов. Team Spirit вышла в финал, где сыграет против Astralis.