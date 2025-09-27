CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

27 сентября, 19:16

donk: «Теперь мои родные могут отдыхать»

donk.
Фото VK Play

Данил «donk» Крышковец, признанный лучшим игроком мира по Counter-Strike 2 по версии HLTV за 2024 год, достиг к своему 18-летию цели, которая для него значила гораздо больше чем все титулы и награды.

Юный российский талант, чья игровая карьера началась уже в 14 лет, рассказал о главной мотивации на интервью для ШОУ «ВПИСКА». donk признался, что, глядя на то, как много сил отдают работе его дедушка и бабушка, он дал себе слово: «Спустя время они не будут работать».

Недавно рифлер Team Spirit услышал от них: «Даня, спасибо большое, мы тебя очень сильно любим, мы теперь можем отдыхать». После этих слов от родных, он понял, что выполнил свою главную жизненную цель.

donk.Донк: история успеха и достижения одного из лучших игроков в CS 2

Этот личный триумф стал возможен благодаря феноменальным спортивным результатам. В 2024 году donk стал первым в истории игроком, получившим звание лучшего игрока года (HLTV Player of the Year) в свой дебютный год на высшем уровне. Он также забрал награды «Новичок года», «Игрок года на первых штурмах» (Opener of the Year) и «Лучший хайлайт года» (Highlight of the Year). За свою карьеру Данил уже заработал более 862 тысяч долларов призовых.

Ватагин Даниил

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Kalmychata уступают Yellow Submarine на закрытой квалификации BLAST Slam IV

CS2 исполнилось два года. Успешный преемник CS:GO?

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости