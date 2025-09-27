donk: «Теперь мои родные могут отдыхать»

Данил «donk» Крышковец, признанный лучшим игроком мира по Counter-Strike 2 по версии HLTV за 2024 год, достиг к своему 18-летию цели, которая для него значила гораздо больше чем все титулы и награды.

Юный российский талант, чья игровая карьера началась уже в 14 лет, рассказал о главной мотивации на интервью для ШОУ «ВПИСКА». donk признался, что, глядя на то, как много сил отдают работе его дедушка и бабушка, он дал себе слово: «Спустя время они не будут работать».

Недавно рифлер Team Spirit услышал от них: «Даня, спасибо большое, мы тебя очень сильно любим, мы теперь можем отдыхать». После этих слов от родных, он понял, что выполнил свою главную жизненную цель.

Этот личный триумф стал возможен благодаря феноменальным спортивным результатам. В 2024 году donk стал первым в истории игроком, получившим звание лучшего игрока года (HLTV Player of the Year) в свой дебютный год на высшем уровне. Он также забрал награды «Новичок года», «Игрок года на первых штурмах» (Opener of the Year) и «Лучший хайлайт года» (Highlight of the Year). За свою карьеру Данил уже заработал более 862 тысяч долларов призовых.

Ватагин Даниил