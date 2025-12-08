donk занял первое место по среднему рейтингу по итогам StarLadder Budapest Major 2025: Stage 3

Рифлер российской команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец стал лучшим по итогам третьей групповой стадии StarLadder Budapest Major 2025 по CS2.

Средний рейтинг 18-летнего киберспортсмена по итогам пяти карт в рамках данной стадии составил 1,73. С полной статистикой можно ознакомиться на сайте HLTV.org.

При этом ближайший преследователь в лице KCSERATO из команды FURIA завершил данную стадию мейджора с показателем 1,54.

Отметим, что Team Spirit прошли третью стадию и получили путевку в четвертьфинал StarLadder Budapest Major 2025. Теперь donk и компании предстоит игра против Falcons, матч за выход в полуфинал состоится 11 декабря.

Владислав Корякин