CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

8 декабря 2025, 23:00

donk занял первое место по среднему рейтингу по итогам StarLadder Budapest Major 2025: Stage 3

donk.
Фото HLTV

Рифлер российской команды Team Spirit Данил «donk» Крышковец стал лучшим по итогам третьей групповой стадии StarLadder Budapest Major 2025 по CS2.

Средний рейтинг 18-летнего киберспортсмена по итогам пяти карт в рамках данной стадии составил 1,73. С полной статистикой можно ознакомиться на сайте HLTV.org.

При этом ближайший преследователь в лице KCSERATO из команды FURIA завершил данную стадию мейджора с показателем 1,54.

Отметим, что Team Spirit прошли третью стадию и получили путевку в четвертьфинал StarLadder Budapest Major 2025. Теперь donk и компании предстоит игра против Falcons, матч за выход в полуфинал состоится 11 декабря.

Владислав Корякин

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Обломки украинского БПЛА упали во двор частного дома в Крымске
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию
«Нужен жесткий отбор, как и с женщинами-водителями». Ведущий «Матч ТВ» Романов жестко раскритиковал девушек-арбитров
«Спартаку» досталась «группа жизни», Суперфинал отменили, а Fan ID пока не будет. Что произойдет в новом сезоне Кубка России 
Подозреваемого в убийстве художника Скрепецкого арестовали на три месяца
Тутберидзе назвала причины неудачи Петросян на Олимпиаде
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Arteezy поделился мыслями о своем возвращении: «Я скучаю по Dota 2 и по турнирам»

Team Spirit вернулась в топ-5 команд мира по CS2 по версии HLTV

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости