Undershock — о Kez: «Рано или поздно выйдет патч, что-то пофиксят, и хана герою»

Комментатор, аналитик и бывший про-игрок Дмитрий UnderShock Большаков высказался о патче 7.39е для Dota 2 и дебюте Kez в Captain's Mode.

«Хороший апдейт, 100 процентов. Конечно, не такой глобальный, как, возможно, хотелось бы, но ключевое пофиксили», — приводит слова UnderShock CyberMeta.

«Сложно сказать, станет ли Kez постоянным гостем в драфтах про-игроков или нет. Героя точно будут пикать и банить все игры, люди еще не научились против него играть, так что винрейт должен быть положительным — так всегда, когда какого-то нового персонажа начинают рейтить. Но рано или поздно выйдет патч, ему что-то пофиксят, и хана Kez», — заявил UnderShock.

В ночь со 2 на 3 октября 2025 года в Dota 2 вышел балансный патч 7.39e, ставший первым после окончания The International 2025. С последним обновлением Kez появился в Captain's Mode. Это означает, что он теперь доступен для официальных командных матчей и турниров.