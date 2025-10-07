CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

7 октября 2025, 18:00

Undershock — о Kez: «Рано или поздно выйдет патч, что-то пофиксят, и хана герою»

Комментатор, аналитик и бывший про-игрок Дмитрий UnderShock Большаков высказался о патче 7.39е для Dota 2 и дебюте Kez в Captain's Mode.

«Хороший апдейт, 100 процентов. Конечно, не такой глобальный, как, возможно, хотелось бы, но ключевое пофиксили», — приводит слова UnderShock CyberMeta.

«Сложно сказать, станет ли Kez постоянным гостем в драфтах про-игроков или нет. Героя точно будут пикать и банить все игры, люди еще не научились против него играть, так что винрейт должен быть положительным — так всегда, когда какого-то нового персонажа начинают рейтить. Но рано или поздно выйдет патч, ему что-то пофиксят, и хана Kez», — заявил UnderShock.

В ночь со 2 на 3 октября 2025 года в Dota 2 вышел балансный патч 7.39e, ставший первым после окончания The International 2025. С последним обновлением Kez появился в Captain's Mode. Это означает, что он теперь доступен для официальных командных матчей и турниров.

Источник: CyberMeta
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Киберспорт
Читайте также
Оффор забил первый мяч нового чемпионата, армейцев спасли Попович и Глебов, ВАР отнял еще три гола. Что случилось в матче ЦСКА – «Балтика»
МИД Румынии заявил о высылке российского дипломата после инцидента с дроном
«Меня начали затягивать в разборки. Зачем мне это нужно?» Илюмжинов объяснил свой отказ от выборов в ФИДЕ
«Погачар V — Париж коронует императора». Мир восхищен победой словенца на «Тур де Франс»
Путин выступил перед депутатами Госдумы VIII созыва. Главное
WP узнала об ослабленном состоянии Байдена после прохождения курса терапии
Популярное видео
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
Тамбиев готовит «Динамо». Интервью Никиты Новикова
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Краснодар» обыграл «Рубин», ничья «Локо» и «Ахмата»: видео
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Арсенал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Шинник»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Урал»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Велес»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Зенит» разгромил «Акрон», «Спартак» обыграл «Родину»: видео
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FURIA Esports смогли обойти Aurora Gaming на турнире ESL Pro League Season 22

The Mongolz вынудили Gentle Mates покинуть ESL Pro League Season 22
Новости
RSS RSS
Все новости