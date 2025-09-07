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7 сентября 2025, 19:14

DM о выходе в плей-офф TI14

Дмитрий «DM» Дорохин.
Фото cybersport.ru

DM прокомментировал успешный выход своей команды в плей-офф The International 2025.

Слова оффлейнера PARIVISION: «Мы вот прошли в плей-офф. Ой, долгая была дорога, не такая лёгкая, как ожидалось, но мы это сделали.

«Инт» мне нравится на самом деле: очень интересно, очень много разных команд, которые показывают уровень игры выше, чем от них ожидают. Ну, не буду показывать пальцем — вы сами понимаете, о ком я. Много таких тим.

Что, мы будем дальше стараться. А сегодня ещё предстоит много хайп-матчей, которые можете посмотреть. Например, Liquid — Tundra — суперхайп, Spirit — Falcons тоже мегахайп. В общем, «Инт» классный. Надеюсь, вы наслаждаетесь и мы радуем вас «доминаторами», макроигрой — всем, что есть. Увидимся в плей-офф».

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

The International 2025 проходит с 4 по 14 сентября в Германии. Призовой фонд составляет 2,39 миллиона долларов.

Филатов Руслан

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