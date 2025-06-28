Анонсировано DLC для DayZ — Badlands

Совсем недавно было анонсировано большое DLC для survival-игры DayZ, выход которого запланирован на 2026 год.

Студия Bohemia Interactive представила обновление, в котором будет представлена карта размером в 267 квадратных километров бескрайних пустынь, находящихся к западу от игровой зоны «Чернаруси» и граничащих с западным рубежом «Такистана». В биоме также планируется сухой климат, из-за которого увеличится потребление воды, а в пустыне ее мало, что усложняет выживание. Будут добавлены уникальные мобы-зомби, специально созданные для DLC.

На фоне анонса дополнения онлайн DayZ увеличился до 68 тысяч игроков в Steam.

Филатов Руслан