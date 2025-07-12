Все секреты FISSURE Playground 1: участники, формат, награды

Начало нового сезона состоится 15 июля c турнира FISSURE Playground 1 по CS2, который пройдет в столице Сербии — Белграде. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

В соревновании примут участие 16 команд со всего мира, приглашенных на основании рейтинга Valve по состоянию на май 2025 года. Они будут распределены на две группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сразу пройдут в плей-офф стадию.

Group A

FURIA

GamerLegion

Wildcard

SAW

Group B

paiN

3DMAX

Lynn Vision

Rare Atom

Group C

Astralis

Virtus.pro

MIBR

TYLOO

Group D

HEROIC

Complexity

BIG

BetBoom

Турнир пройдет с 15 по 20 июля. Старт состоится в формате группового этапа, который будет без зрителей.

Матчи плей-офф пройдут в Blue Hall of Belgrade's Sava Centar. Билеты на основную стадию стоят от 9 до 270 евро.

Расписание первого игрового дня FISSURE Playground 1. Фото HLTV

Призовой фонд в 1 миллион долларов будет распределен следующим образом:

1. 150 тысяч долларов + 140 тысяч долларов клубного сбора

2. 100 тысяч долларов + 120 тысяч долларов клубного сбора

3-4. 35 тысяч долларов + 70 тысяч долларов клубного сбора

5-8. 17,5 тысяч долларов + 32,5 тысяч долларов клубного сбора

9-12. 10 тысяч долларов + 5 тысяч долларов клубного сбора

13-16. 5 тысяч долларов

Филатов Руслан