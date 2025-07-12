12 июля 2025, 15:25

Все секреты FISSURE Playground 1: участники, формат, награды

Начало нового сезона состоится 15 июля c турнира FISSURE Playground 1 по CS2, который пройдет в столице Сербии — Белграде. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.

В соревновании примут участие 16 команд со всего мира, приглашенных на основании рейтинга Valve по состоянию на май 2025 года. Они будут распределены на две группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сразу пройдут в плей-офф стадию.

Group A

FURIA

GamerLegion

Wildcard

SAW

Group B

paiN

3DMAX

Lynn Vision

Rare Atom

Group C

Astralis

Virtus.pro

MIBR

TYLOO

Group D

HEROIC

Complexity

BIG

BetBoom

Турнир пройдет с 15 по 20 июля. Старт состоится в формате группового этапа, который будет без зрителей.

Матчи плей-офф пройдут в Blue Hall of Belgrade's Sava Centar. Билеты на основную стадию стоят от 9 до 270 евро.

Призовой фонд в 1 миллион долларов будет распределен следующим образом:

1. 150 тысяч долларов + 140 тысяч долларов клубного сбора

2. 100 тысяч долларов + 120 тысяч долларов клубного сбора

3-4. 35 тысяч долларов + 70 тысяч долларов клубного сбора

5-8. 17,5 тысяч долларов + 32,5 тысяч долларов клубного сбора

9-12. 10 тысяч долларов + 5 тысяч долларов клубного сбора

13-16. 5 тысяч долларов

Филатов Руслан

Читайте также
Юношеская олимпиада-2026 может пройти без США. Американцы отказываются ехать в Дакар из-за безопасности
В Краснодарском крае нашли погибшей пропавшую 11-летнюю девочку. Что известно
ОАЭ выходят из ОПЕК. Что это означает
В Совбезе рассказали об использовании Западом ОЗХО для реализации своих интересов
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф НХЛ
Сафонов пропустил на один мяч меньше Нойера, в полуфинале ЛЧ забили девять голов! Что случилось в матче «ПСЖ» - «Бавария»
Популярное видео
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
