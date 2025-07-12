Все секреты FISSURE Playground 1: участники, формат, награды
Начало нового сезона состоится 15 июля c турнира FISSURE Playground 1 по CS2, который пройдет в столице Сербии — Белграде. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.
В соревновании примут участие 16 команд со всего мира, приглашенных на основании рейтинга Valve по состоянию на май 2025 года. Они будут распределены на две группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сразу пройдут в плей-офф стадию.
Group A
FURIA
GamerLegion
Wildcard
SAW
Group B
paiN
3DMAX
Lynn Vision
Rare Atom
Group C
Astralis
Virtus.pro
MIBR
TYLOO
Group D
HEROIC
Complexity
BIG
BetBoom
Турнир пройдет с 15 по 20 июля. Старт состоится в формате группового этапа, который будет без зрителей.
Матчи плей-офф пройдут в Blue Hall of Belgrade's Sava Centar. Билеты на основную стадию стоят от 9 до 270 евро.
Призовой фонд в 1 миллион долларов будет распределен следующим образом:
1. 150 тысяч долларов + 140 тысяч долларов клубного сбора
2. 100 тысяч долларов + 120 тысяч долларов клубного сбора
3-4. 35 тысяч долларов + 70 тысяч долларов клубного сбора
5-8. 17,5 тысяч долларов + 32,5 тысяч долларов клубного сбора
9-12. 10 тысяч долларов + 5 тысяч долларов клубного сбора
13-16. 5 тысяч долларов
Филатов Руслан