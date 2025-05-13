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13 мая 2025, 21:10

Davai Lama стал новым оффлейнером Shopify Rebellion

Александр Курлянский

Shopify Rebellion объявила о подписании Седрика Davai Lama Декмина. Игрок выступит на ближайших турнирах. Полный состав Shopify Rebellion выглядит так: Timado, Yopaj, Davai Lama, Hellscream и Skem. Тренер — Bulba.

До перехода в Shopify Rebellion Декмин играл за OG, Heroic, D2 Hustlers. Клуб уже начал выступление с новым составом. На турнире FISSURE Universe 5: Play-In команда обыграла One Move и сыграла вничью с Wildcard.

Источник: Твиттер Shopify Rebellion
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