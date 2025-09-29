Датские Astralis проигрывают финским ENCE на ESL Pro League Season 22

После победы над бразильской Fluxo команда столкнулась с очередными проблемами — итоговый счет встречи составил 1-2.

ENCE продолжает свой уверенный путь к основному этапу соревнований. Ancient стал открывающим, дошел до овертаймов и завершился победой Astralis со счетом 16:13. Далее на Nuke финский коллектив без шансов выиграл — 2:13, а после и Overpass — 7:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.