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9 апреля, 17:45

Датская Astralis обошла шведскую EYEBALLERS на киберспортивного турнира PGL Bucharest 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Astralis.
Фото Astralis

Астралис выиграли два матча и прошли в полуфинал, их противником станет 3DMAX — итоговый счет встречи составил 2-1.

EYEBALLERS — покидают соревнования, несмотря на попытки сопротивляться. Встреча началась с Mirage — 8:13 в пользу шведов, а затем перешла в Ancient, где сыграли овертаймы — 16:14. Решающей картой стала Inferno — 13:2.

PGL Bucharest 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит с 4 по 11 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 625 тысяч долларов.

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