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20 августа 2025, 20:20

Eiritel: «Я бы не отказалась вернуться во времена, где LGD пытается побороть ОG в финале The International»

Алина Савинова

Киберспортивный комментатор Дария Eiritel Морозова высказалась о количестве турниров в Dota 2 по ходу сезона.

«Я не считаю, что турниров стало много. Можно вспомнить сезон, где было 10+ мейджоров и еще столько же миноров, или год COVID-19, где мы смотрели кучу чемпионатов друг за другом с аналогичными системами проведения — вот там была та еще тоска. Просто выпало много регионов за последние годы: китайские команды перестали быть в топе мира, про Юго-Восточную Азию мы тоже слышим дай бог если раз в год. А в Северной Америке и вовсе разваливаются последние организации», — цитирует Морозову CyberMeta.

Комментатор считает что в регионах, кроме Восточной и Западной Европы, нет стабильно сильных команд.

«Это меня расстраивает гораздо больше, я бы не отказалась вернуться во времена, где LGD пытается побороть OG в финале The International», — добавила она.

LGD Gaming (ex-PSG.LGD) боролась с OG на The International 2018, а в 2021 году — с Team Spirit. Сейчас LGD Gaming не выступает на про-сцене Dota 2. В сентября 2024 года китайская организация распустила состав из-за недостатка финансирования.

Источник: CyberMeta
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