Данил donk Крышковец занял первое место FACEIT по Counter-Strike 2 в Европе

Российский киберспортсмен из Team Spirit возглавил рейтинг в престижной индивидуальной гонке.

Рифлер «драконов» считается сильнейшим из игроков на нынешней арене — его место на FACEIT по Counter-Strike 2 это подтверждает. На текущий момент Крышковец удерживает лидерство с показателем в 4 440 ELO. Ближайший преследователь отстает от него более чем на 20 очков. Следующими после него идут Глеб «tried» Холмогоров, Симон «yxngstxr» Бойе, Глеб «gr1ks» Газин, Кирилл «Magnojez» Роднов.

Стоит отметить, что Данил «donk» Крышковец занял первое место, находясь на турнире StarLadder Budapest Major 2025, где также показывает высочайший уровень игры.