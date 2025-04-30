Cybershoke снялась с BetBoom LanDaLan 2. Команду заменит ex-Aurora

Cybershoke не примет участия в BetBoom LanDaLan 2. В сообщении команды говорится, что не все игроки смогут приехать в Москву, и, несмотря на поиски альтернатив, подходящее решение найти не удалось.

Организаторам, МРКВК и BetBoom, а также болельщикам Cybershoke принесены извинения. При этом отказ от участия в турнире не означает перерыв в играх — команду ждут новые соревнования.

По информации организатора турнира Андрея MPKBK Ермакова, вместо Cybershoke выступит бывший состав Aurora.

BetBoom LanDaLan 2 пройдет с 5 по 8 мая в Москве. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч долларов, также команды разыграют очки VRS.