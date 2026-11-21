CyberHero выдержала два финала из пяти карт и забрала оба трофея

CyberHero выиграла два турнира по Dota 2 за один день. 20 ноября команда стала чемпионом Asgard Championship Season 2 и DreamLeague Division 2 Series 5. Оба гранд-финала завершились со счетом 3-2, поэтому для завоевания двух титулов коллективу потребовалось сыграть десять карт.

Первым соперником была Angry Birds. CyberHero повела 2-0, но позволила оппоненту сравнять счет. Победителя определила пятая карта, на которой команда сумела остановить возвращение соперника в серию.

Затем CyberHero встретилась с Inner Circle в решающем матче второго дивизиона DreamLeague. Здесь команда дважды уступала по картам, однако выиграла две заключительные встречи. Победа также стала реваншем за поражение от этого соперника в финале верхней сетки — 1-2.

За чемпионство на DreamLeague CyberHero получила 15 тысяч долларов, за титул Asgard — еще 11 тысяч. Вместе с Inner Circle коллектив также заработал место на DreamLeague Season 30. Призовой фонд второго дивизиона составил 50 тысяч долларов.