Команда Solo успешно завершила открытую квалификацию к TI14

Алексей «Solo» Березин с командой Cyber Goose прошли в стадию закрытых квалификаций к The International 2025.

1 июня завершились первые открытые квалификации онлайн-формата в Восточной Европе по Dota 2. Команда Solo стала одним из победителей и находится в ожидании следующего этапа, который будет проходить с 4 по 8 июня.

Помимо Cyber Goose слоты заняли другие российские составы: Nemiga Gaming и Runa Team. Еще три команды определятся по итогам второй открытой квалификации 2-3 июня.

Максим Устинов