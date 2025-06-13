CyberPRO
13 июня, 19:40

Cyber Goose переиграли NAVI и завоевали слот на Esports World Cup 2025

Алексей Буланов
Solo.
Фото Game-Tournaments

Команда Алексея «Solo» Березина не оставила шансов Natus Vincere (3-0) и завоевала слот на EWC 2025. После неудачного завершения отборов на The Intenational 14, Cyber Goose сумели сохранить позитивный настрой и успешно закончили квалификацию на Esports World Cup. Последовательные победы над L1GA TEAM (2-1), 4Pirates (2-0), NAVI в верхей сетке (2-0) и NAVI в сегодняшнем в гранд-финале (3-0), позволили «Гусям» отобраться на турнир в Эр-Рияде.

Турнир пройдет с 8 по 19 июля, 16 коллективом поборются за призовой фонд в 3 миллиона долларов.

