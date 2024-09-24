ЦСКА собирает составы по Dota 2 и Counter-Strike 2 — теперь официально

Спортивный клуб «ЦСКА» прокомментировал слухи о создании киберспортивной команды и признал, что действительно планирует зайти в киберспорт.

Новое подразделение будет носить название ПКО «ЦСКА» — в него войдут составы по Dota 2 и Counter-Strike 2.

Слухи о привлечении Team N1ntendo также подтвердились — спортивный клуб действительно заинтересован в работе с коллективом команды. Пока что контракт не подписан — обе стороны находятся на этапе переговоров.