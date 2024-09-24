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ЦСКА собирает составы по Dota 2 и Counter-Strike 2 — теперь официально

Евгения Воскресенская
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Фото Valve

Спортивный клуб «ЦСКА» прокомментировал слухи о создании киберспортивной команды и признал, что действительно планирует зайти в киберспорт.

Новое подразделение будет носить название ПКО «ЦСКА» — в него войдут составы по Dota 2 и Counter-Strike 2.

Обложка. Состав NAVI по Dota 2 пополнился хорошо знакомым игроком

Слухи о привлечении Team N1ntendo также подтвердились — спортивный клуб действительно заинтересован в работе с коллективом команды. Пока что контракт не подписан — обе стороны находятся на этапе переговоров.

Источник: TG-канал CYBERSLOVO
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