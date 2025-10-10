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Team Falcons сыграет против 3DMAX в четвертьфинале ESL Pro League Season 22

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
NiKo.
Фото HLTV

Team Falcons сразится с 3DMAX в четвертьфинале ESL Pro League Season 22. BO3-противостояние начнется 10 октября в 11.30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.

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