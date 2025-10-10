Falcons переиграли 3DMAX в четвертьфинале ESL Pro League Season 22

Team Falcons переиграла 3DMAX в четвертьфинале ESL Pro League Season 22. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу «соколов». Команда Ильи «m0NESY» Осипова уступила на Inferno (9:13), но затем перевернула игру, забрав Ancient (13:7) и Nuke (16:13).

Статистика матча. Фото HLTV

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борются за престижный титул и призовой фонд 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.