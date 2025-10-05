Spirit сыграет с HOTU в СНГ-дерби на ESL Pro League Season 22

Team Spirit сразится с HOTU в сетке 1-0 на ESL Pro League Season 22: Stage 2. BO3-противостояние начнется 5 октября в 16.30 по московскому времени.

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.