Стало известно расписание решающего игрового дня ESL Pro League Season 22: Stage 1

Опубликовано расписание решающих матчей ESL Pro League Season 22: Stage 1, которые пройдут 2 октября.

Расписание пятого игрового дня ESL Pro League Season 22. Фото HLTV

ESL Pro League Season 22 — тир-1 турнир по CS2 в формате LAN, который проходит в Стокгольме с 28 сентября по 12 октября. 24 топовых коллектива борятся за престижный титул и призовой фонд в 400 тысяч долларов. Победителем прошлого ивента этой серии стала Team Vitality, обыгравшая в финале MOUZ.